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ПОЛІТИКА

ООН фіксує збільшення випадків страт серед українських полонених

03 лютого 2025, 15:17
ООН фіксує збільшення випадків страт серед українських полонених
Фото: Укрінформ
Там наголосили, що кількість цих злочинів зросла.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страт українських полонених бійців у 24 окремих інцидентах.

Місія заявила про занепокоєння різким збільшенням кількості таких повідомлень.

Зазначається, що росіяни розстріляли на місці багатьох українських військових, які здалися в полон, також є свідчення про вбивства неозброєних і поранених українських військових. Окрім цього, Місія задокументувала минулого року страту українськими бійцями "пораненого та недієздатного російського солдата".

"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі в рф відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки", — заявила голова Місії Даніель Белл.

За її словами, заклики до страти українських військовослужбовців треба розслідувати. Вона наголосила, що командири мають віддавати чіткі накази про захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями.

Міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати наказ про те, щоб нікого не залишати в живих, погрожувати цим противнику або вести бойові дії на цій основі. Оголошення про те, що "пощади не буде" є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, наголосили у Місії.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги, воєнні злочини ворога можуть бути однією з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених у сучасній історії.

"Ці звірства вимагають термінових міжнародних дій. Жахливі розстріли росією українських військовополонених демонструють, що Україна протистоїть справжнім звірям. Світ повинен не тільки засудити, а й вжити термінових заходів. Потрібні нові ефективні міжнародно-правові інструменти, конкретні кроки для притягнення винних до відповідальності", - додав він.

війнаООНстратавійськовіАндрій Сибіга

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