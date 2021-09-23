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ООН має бути "швидкою допомогою" для глобальних проблем - Зеленський

Ми говоримо: давайте робити саміти, створювати нові платформи. Саме в тих місцях, де є проблеми… Коли ти живеш з тією чи іншою проблемою, як, наприклад, окупація Криму, розумієш, у чому вона полягає, як її можна вирішувати
Президент України вважає, що ООН має стати ближчою до глобальних проблем, використовуючи дієві інструменти для їх розв'язання.
ООН має бути "швидкою допомогою" для глобальних проблем - Зеленський Фото: Ukrinform
Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі телеканалу "Дом" після виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.
 
Зокрема, він наголосив, що ООН має використовувати дієві інструменти у вирішенні проблем і бути ближчою до них.
 
"Я дійсно вважаю, що ми іноді перекладаємо вирішення проблем з одного року на інший. При всій повазі до Генасамблеї ООН, я не бачу вирішення глобальних проблем. Але бачу риторику, що "всі хочуть". Ми всі багато чого хочемо. Але повинні бути дієві інструменти. Так само я вважаю: якщо є ті чи інші країни, які мають право "вето", але які навіть не приїжджають - як це допоможе людям? Організація Об'єднаних Націй - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства", - переконаний Президент.
 
Він наголосив, що Україна не критикує, а ініціює нові формати. Зокрема, пропонує створювати нові майданчики для діалогу саме там, де є глобальні проблеми.  
 
"Ми говоримо: давайте робити саміти, створювати нові платформи. Саме в тих місцях, де є проблеми… Коли ти живеш з тією чи іншою проблемою, як, наприклад, окупація Криму, розумієш, у чому вона полягає, як її можна вирішувати", - розповів Зеленський.
 
Саме тому, за його словами, було запропоновано провести в нашій країні Кримську платформу.
 
"Так само по всьому світу є багато різних проблем. І ми готові підтримувати, скажімо, таку "децентралізацію" важливих зустрічей", - зазначив глава держави.
 
 
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23 09 2021 13:21
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