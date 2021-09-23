ООН має бути "швидкою допомогою" для глобальних проблем - Зеленський

Ми говоримо: давайте робити саміти, створювати нові платформи. Саме в тих місцях, де є проблеми… Коли ти живеш з тією чи іншою проблемою, як, наприклад, окупація Криму, розумієш, у чому вона полягає, як її можна вирішувати

Президент України вважає, що ООН має стати ближчою до глобальних проблем, використовуючи дієві інструменти для їх розв'язання.

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі телеканалу "Дом" після виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, він наголосив, що ООН має використовувати дієві інструменти у вирішенні проблем і бути ближчою до них.

"Я дійсно вважаю, що ми іноді перекладаємо вирішення проблем з одного року на інший. При всій повазі до Генасамблеї ООН, я не бачу вирішення глобальних проблем. Але бачу риторику, що "всі хочуть". Ми всі багато чого хочемо. Але повинні бути дієві інструменти. Так само я вважаю: якщо є ті чи інші країни, які мають право "вето", але які навіть не приїжджають - як це допоможе людям? Організація Об'єднаних Націй - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства", - переконаний Президент.

Він наголосив, що Україна не критикує, а ініціює нові формати. Зокрема, пропонує створювати нові майданчики для діалогу саме там, де є глобальні проблеми.

"Ми говоримо: давайте робити саміти, створювати нові платформи. Саме в тих місцях, де є проблеми… Коли ти живеш з тією чи іншою проблемою, як, наприклад, окупація Криму, розумієш, у чому вона полягає, як її можна вирішувати", - розповів Зеленський.

Саме тому, за його словами, було запропоновано провести в нашій країні Кримську платформу.

"Так само по всьому світу є багато різних проблем. І ми готові підтримувати, скажімо, таку "децентралізацію" важливих зустрічей", - зазначив глава держави.

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