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ООН може допомогти ЄС вирішити проблему українського зерна – Politico

24 квітня 2023, 17:10
ООН може допомогти ЄС вирішити проблему українського зерна – Politico
Фото з вільного доступу
Агентство ООН вже перевозить зерно з України через Чорне море для доставки в якості продовольчої допомоги.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна і доставити його в країни, які його найбільше потребують.

Про це розповів директор глобальних офісів ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік

Як повідомляє видання, офіційні особи Європейської комісії зустрілися з представниками п'яти східноєвропейських країн, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення проблеми величезного припливу українського зерна та інших продуктів після того, як чотири з них - Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія – ввели заборони на імпорт.

"Доставка зерна деяким з найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською Комісією та державами-членами для пошуку рішень. Потреби злітно-посадкової смуги є значними, і ми маємо досвід боротьби зі складною логістикою при доставці великих обсягів до нужденних країн", – розповідає Мартін Фрік, директор глобальних офісів ВПП у Брюсселі.

Йдеться, що ВПП вже доставляє продукцію, що експортуються з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Доля угоди тепер висить на волосині після того, як росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня.
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