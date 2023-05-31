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ПОЛІТИКА

ООН намагається врятувати "зернову угоду" за допомогою "взаємовигідної" пропозиції – Reuters

31 травня 2023, 21:27
ООН намагається врятувати
Фото: Укрінформ

ООН запропонувала сторонам "зернової угоди" - Києву, москві та Анкарі - розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну.

Про це пише Reuters.

За даними видання, це нібито дозволить врятувати угоду, яка дозволяє безпечний чорноморський експорт зерна. Джерело Reuters також заявляє, що Україна та Туреччина нібито вже погодились на дану пропозицію, і ООН чекаю відповіді від рф.

Офіційно в ООН дану інформацію наразі не прокоментували.

У липні 2022 року почав дію так званий "зерновий коридор", який відкрив для судноплавства три порти Великої Одеси. Завдяки цьому Україна змогла вивезти більше 30 млн тонн продовольства.

17 травня 2023 року Україна, росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй в черговий раз досягли угоди про продовження "зернової угоди".

Також з 2 травня по 5 червня 2023 діє регламент ЄС, що забороняє вільний обіг насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України в Болгарію, Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину. Але ці продукти можуть провозитись транзитом через території цих п'яти країн.

ООНзернова угода

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