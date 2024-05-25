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ПОЛІТИКА

ООН не підтримує розгортання міжнародних військ у Газі через невизначену ситуацію

25 травня 2024, 14:45
ООН не підтримує розгортання міжнародних військ у Газі через невизначену ситуацію
Наразі ООН закликає "в першу чергу" до гуманітарного припинення вогню, звільнення заручників, доступу до допомоги, а потім - до прогресу в напрямку політичного вирішення конфлікту на основі принципу двох держав.

Керівник миротворчої місії ООН Жан-П'єр Лакруа висловився проти останніх закликів до розгортання міжнародних військ у Секторі Газа. Причиною він назвав гостру невизначеність післявоєнної ситуації у регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заступник Генерального секретаря ООН з питань миротворчих операцій заявив, що йому відомо про вимогу Ліги арабських держав щодо введення так званих "блакитних шоломів". Однак він застеріг, що для такого кроку ще занадто рано, а політична ситуація занадто складна, щоб у даний момент розглядати цей варіант.

На його думку, післявоєнний стан справ є надто невизначеним і будь-яка подібна операція вимагатиме згоди Ізраїлю, який дуже критично ставиться до роботи ООН на палестинських територіях.

"Ніхто насправді не знає, як виглядатиме наступний день у Газі. Ми абсолютно не знаємо, як виглядатиме стан справ, але очевидно, що сторони - а це, безумовно, Ізраїль - повинні будуть погодитися на таку пропозицію", - сказав Лакруа.

За його словами, наразі ООН закликає "в першу чергу" до гуманітарного припинення вогню, звільнення заручників, доступу до допомоги, а потім - до прогресу в напрямку політичного вирішення конфлікту на основі принципу двох держав. Він додав, що рішення про розгортання місії має бути ухвалене Радою Безпеки у складі 15 членів.

Пропозиція Ліги арабських держав про введення миротворців до Сектору Газа міститься у підсумковій заяві її засідання в Бахрейні 16 травня.

"Ми закликаємо до розгортання на окупованій палестинській території сил міжнародного захисту і миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй до тих пір, поки не буде реалізовано рішення про дві держави", - йдеться у декларації, яку підписали 22 члени групи.

Лакруа також звернув увагу на проблеми, які війна у Секторі Газа створила для 10 500 миротворців ООН, дислокованих на півдні Лівану. Він сказав, що війна між Ізраїлем та Хамас має "значний вплив" на Тимчасові сили ООН у Лівані, відомі під назвою UNIFIL, яку він описав як посередника між ізраїльськими та ліванськими силами.

"Роль UNIFIL дуже важлива, тому що UNIFIL - це єдиний канал, який може передавати повідомлення від однієї сторони до іншої, і це дуже важливо для уникнення непорозумінь, а також для забезпечення деескалації, коли це необхідно", - сказав Лакруа.

У більш широкому сенсі, Лакруа зазначив, що політичний глухий кут є найбільшою перешкодою для операцій під проводом ООН, окрім питань миру і безпеки.

"Це, мабуть, найбільший виклик не лише для миротворчих операцій, але й для всього, що ООН може зробити для миру і безпеки. Нам потрібно, щоб держави-члени демонстрували єдність і відданість багатостороннім підходам до врегулювання криз", - сказав Лакруа.

Він не назвав жодної країни поіменно, але робота Ради Безпеки була значною мірою заморожена через суперечки між США та росією, - двома з п'яти її постійних членів.

Миротворчий підрозділ ООН стикається з екзистенційною кризою, оскільки низка країн, включаючи Малі та Демократичну Республіку Конго, рухаються до витіснення миротворців ООН на тлі конфлікту та погіршення гуманітарних умов.

Додамо, що ООН та її операції в Секторі Газа опинилися під пильною увагою Ізраїлю після нападу Хамас 7 жовтня 2023 року, під час якого загинули близько 1200 осіб і досі утримуються десятки заручників.

Ізраїль звинуватив головну гуманітарну організацію ООН в Газі у тому, що до неї проникли бойовики Хамасу. В ООН відкинули критику бомбардувань території.

ХАМАСІзраїльООНСектор Гази

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