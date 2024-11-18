ООН обговорить безпеку України напередодні 1000-го дня російського вторгнення

Глава українського МЗС виступить на спеціальному засіданні високого рівня.

Рада Безпеки ООН 18 листопада обговорить безпеку України напередодні 1000 днів повномасштабного вторгнення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.

У засіданні Радбезу ООН візьме участь і виступить на спеціальному засіданні високого рівня глава МЗС України Андрій Сибіга. Засідання відбувається на тлі масованих атак рф по всій території України та дедалі більшого терору.

"Цей важливий захід, скликаний за ініціативою України Великою Британією, яка зараз головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії рф проти України", - йдеться в повідомленні.

Також Сибіга планує провести в Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей з метою посилення підтримки України.



Кислиця пише, що якраз під час підготовки засідання високого рівня росія надсилає свою недвозначну відповідь умиротворителям: У ніч проти 17 листопада 2024 року (з 20:00 16 листопада) російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по українській енергосистемі 210 ракетами та безпілотниками.

"Чи залишаться понеділкові промови спікерів Ради Безпеки такими ж, як підготовлені в п'ятницю, а заспокійливі наративи пустять метастази ще глибше? Це ще належить дізнатися. Якщо і є якась користь від РБ ООН, то це повне викриття кожної позиції уряду в Раді. Під протокол і по телебаченню на весь світ", - пише представник України в ООН.

Пряму трансляцію засідання Ради Безпеки ООН щодо безпеки України можна подивитися в понеділок, 18 листопада, о 15:30 за східним часом 22:30 за київським часом, уточнив Кислиця.

Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки ООН у листопаді, анонсувала спеціальне засідання до 1000-денної річниці російської війни проти України ще на початку місяця. Це засідання очолить міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, і, за словами постійної представниці Великої Британії при ООН Барбари Вудворд, воно стане частиною британської ініціативи з висвітлення та засудження агресивних дій росії на міжнародному рівні.