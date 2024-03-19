ООН оголосила червоний рівень тривоги через кліматичні зміни – Reuters

Ймовірно, 2024 рік встановить нові теплові рекорди.

Всесвітня метеорологічна організація оголосила про червоний рівень тривоги, оскільки 2023 рік побив усі основні кліматичні рекорди.

Про це повідомляє Reuters.

Метеорологічне агентство ООН заявило у своєму щорічному звіті "Стан глобального клімату", що середні температури досягли найвищого рівня за 174 роки спостережень, сягнувши на 1,45°C вище доіндустріального рівня.

"Всесвітня спільнота б'є на сполох перед світом. Те, що ми спостерігали у 2023 році, особливо з безпрецедентним потеплінням океану, відступом льодовиків і втратою антарктичного морського льоду, викликає особливе занепокоєння", – наголосила генеральний секретар метеорологічної організації Селеста Сауло.

У організації зазначили, що температура океану також досягла найтепліших показників за 65 років спостережень. Протягом року понад 90% морів зазнали сильної спеки, що завдало шкоди продовольчим системам.

Окремо Селеста Сауло відзначила, що потепління океану викликає особливе занепокоєння, оскільки воно є "майже незворотнім". За її словами, "це пов'язано з особливостями води, яка зберігає тепло довше, ніж атмосфера".

Автори видання, посилаючись на результати досліджень акцентують, що існує "висока ймовірність" того, що 2024 рік встановить нові теплові рекорди.