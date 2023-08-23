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ПОЛІТИКА

ООН оголосила збір коштів на підтримку України в осінньо-зимовий період

23 серпня 2023, 11:22
ООН оголосила збір коштів на підтримку України в осінньо-зимовий період
Фото: Укрінформ
Йдеться про суму у 268 млн доларів.

ООН разом з донорами збирає кошти для підтримки України у холодний період.

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

"Ми разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів США, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці", - заявив він.

Речник додав у коментарі журналістам, що внаслідок війни в Україні серйозно пошкоджені будинки, енергетичну, газову інфраструктуру, водозабезпечення. Це, як зазначив Дюжаррік, "наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня", а температура повітря може опускатися до -30 градусів.

"На цю зиму ми з нашими партнерами в першу чергу будемо проводити аварійні ремонти будинків у прифронтових населених пунктах. Також надамо одяг, опалювальні прилади та інші зимові речі", - сказав Дюжаррік.

За його словами, ООН буде надавати пріоритет ремонтам у центах, де розміщуються переселенці, а також виплатам фінансової допомоги. Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення

"Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тисяч генераторів в умовах гострої енергетичної кризи", - пояснив речник.

Варто зазначити, що після масових обстрілів енергосистеми України з боку окупантів восени та взимку ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте енергетики попереджають, що зима цього року може бути складною через нові атаки ворога.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракет, щоб у холодний період знову обстрілювати Україну.

ООНдопомогавійна в Україні

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