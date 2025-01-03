ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та рф – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ознайомився із 41-ю періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини та заявляє про низку необґрунтованих висновків щодо України.

"У доповіді визнаються систематичні порушення росією прав людини в Україні, зокрема атаки на цивільну інфраструктуру, страти і катування українських військовополонених, незаконну конфіскацію майна на ТОТ України та залучення дітей до військової підготовки", — каже Лубінець.

Однак, за словами Омбудсмана, низка висновків ООН щодо України є хибними. Також, не враховані певні зауваження та рекомендації надані Офісом Омбудсмана.

Основні хибні тези у звіті ООН за словами Омбудсмана:

По-перше, щодо описаних у доповіді випадків катувань російських військовополонених в транзитних місцях, то Офіс Генпрокурора України розпочав кримінальне розслідування за описаними у доповіді фактами катувань у транзитному пункті, а Коордштаб, ГШ ЗСУ та Міноборони України підтвердили, що розслідування триває.

Надані Департаментом з питань реалізації національного превентивного механізму коментарі не були враховані у доповіді. Співробітники Офісу Омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах. Умови та поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції.

По-друге, повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження з російськими військовополоненими, які вчиняються у місцях транзиту після їхньої евакуації з поля бою, потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України.

"Фактично, ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та рф. Всі ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям", — наголошує Лубінець.

Україна неодноразово зазначала, що висвітлення проблеми "неналежного поводження" має відображати обсяги порушень МГП з боку російської сторони, навіть за відсутності повного доступу до місць утримання в рф. Адже по-факту, виглядає, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати все у звітах, а Росія просто не допускає.

По-третє, щодо висновків ООН про заборону релігійних організацій в Україні.

"У доповіді йдеться, що зміни до законодавства, що стосуються релігійних організацій, встановили непропорційні обмеження на свободу сповідувати свою релігію або переконання. За висновками ООН, існує занепокоєння, щодо можливої заборони діяльності Української Православної Церкви (УПЦ). Також зазначається, що ліквідація релігійної організації є суворим обмеженням, яке впливає на здатність людей сповідувати свою релігію чи переконання".

Згаданий закон прямо забороняє діяльність лише РПЦ. Крім того, він забороняє діяльність українських релігійних організацій, визнаних афілійованими з РПЦ, не передбачаючи при цьому будь-яких згадок у законі про Українську Православну Церкву.

Положення закону будь-яким чином не обмежують право на свободу совісті та віросповідання, а направлені лише на врегулювання деяких питань щодо функціонування релігійних організацій, зокрема ліквідацію залежності українських церков від РПЦ.

"Як Омбудсман України я контролюю додержання права на свободу світогляду і віросповідання. Кожного разу мої Представники реагують відповідно до закону. Як тільки надходить звернення, відбувається моніторинговий візит. Наприклад, у жовтні 2024 року, коли між парафіянами різних православних громад у Черкасах відбулися випадки насильства, на місце подій прибув мій Представник у Черкаській області. Того ж дня я направив запит до ГУ Нацполіції у Черкаській області для реагування. Мене проінформували, що за цим фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Досудове розслідування на цей час триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії", — каже Омбудсман.

На думку Уповноваженого, певні висновки ООН щодо України залишаються необґрунтованими.

Омбудсман направив листи на Управління Верховного Комісара ООН з прав людини щодо ініціювання нової зустрічі з Головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

"Буду наполягати, щоб у наступних звітах рекомендації Офісу Омбудсмана були враховані", — додає Лубінець.