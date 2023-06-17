ООН передала гуманітарну допомогу жителям Херсонщини

Представники Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, Всесвітньої продовольчої програми та Дитячого фонду ООН доправили до населених пунктів Херсонщини партію гуманітарної допомоги для постраждалих через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ми прибули сюди на чотирьох човнах, щоб доставити воду та їжу майже 500 сім'ям, які опинилися в критичній ситуації: люди тут страждають від наслідків постійних обстрілів, а тепер - і катастрофічного затоплення. Конвой доставив продукти та воду, адже місцеві жителі потребують цього найбільше", - повідомив речник УКГС ООН Савіано Абреу.

Речник додав, що ООН спільно з неурядовими організаціями продовжує роботу з надання допомоги людям, постраждалим від затоплення внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС."З 6 червня ми продовжували життєво необхідну допомогу та доставили щонайменше 10 конвоїв із необхідними речами тисячам постраждалих від катастрофи, на додачу до постійної допомоги, яку надають установи ООН та НУО", - сказав Абреу."Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб допомогти мирним жителям, які страждають від жахів війни в Україні", - підсумував він.