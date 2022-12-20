ООН перевіряє інформацію про надання Іраном безпілотників росії

Керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до російської федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

Про це на засіданні Радбезу в понеділок,19 грудня, заявила заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

"У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію", – зазначила вона, додавши, що представник Ірану заперечує постачання дронів росії, а "російська федерація висловила серйозне занепокоєння щодо запитів цих держав-членів".

За її словами, секретаріат вивчає наявну інформацію, і висновки будуть повідомлені РБ "у разі необхідності в належний час".

В жовтні постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав лист до Генерального секретаря Антоніу Гутерреша та членів Ради Безпеки, у якому виклав прохання української сторони направити в нашу країну експертів для інспекції використання дронів.

У листі Кислиця зазначив, що безпілотні літальні апарати серії Mohajer і Shahed, передані з Ірану в росію, підпадають під заборонену резолюцією 2231 РБ ООН зброю, оскільки мають дальність польоту, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів. Крім того, БПЛА серії Mohajer виробляються компанією Qods Aviation, яку внесено до чорного списку санкцій ООН, її активи підлягають замороженню всіма країнами.

На засіданні 26 жовтня більшість країн-членів Радбезу у своїх виступах підтримали проведення розслідування експертами ООН використання росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

Нагадаємо, США звинуватили Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він "очевидно піддався російським погрозам" і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки безпілотників, що використовує росія, і які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном.