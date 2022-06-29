ООН підтвердило випадки сексуального насильства та страт цивільних людей в Україні росіянами

Звіт ООН ґрунтується на результатах роботи ММПЛУ та охоплює період від 24 лютого до 15 травня 2022 року

Моніторингова місія Організації об'єднаних націй з прав людини в Україні підтвердила 23 випадки сексуального насильства, пов'язаного з війною, а також — випадки страт цивільного населення у понад 30 населених пунктах.

Звіт ООН ґрунтується на результатах роботи ММПЛУ та охоплює період від 24 лютого до 15 травня 2022 року.

Так, в ООН зафіксували незаконні вбивства, включно зі стратами цивільних у понад 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях під час окупації російськими військами наприкінці лютого та в березні.

Станом на 15 травня ММПЛУ отримала інформацію про понад 300 таких вбивств. В організації наголошують, що їхня кількість може збільшитися, коли з’являтимуться нові докази. Тільки в Бучі ММПЛУ задокументувала щонайменше 50 цивільних, яких убили окупанти. Окрім того, організація зафіксувала випадки катування та жорстокого поводження з цивільними.