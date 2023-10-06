ООН підвищила прогноз світового виробництва зернових завдяки врожаю в Україні

Ціна на рослинні олії молочні продукти та м'ясо у вересні на світових ринках падала, тоді як на цукор та кукурудзу - зростала.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) підвищила прогноз світового виробництва зернових у 2023 році до 2,81 млрд тонн. Це на 0,9% більше за обсяг врожаю попереднього року.



Про це йдеться на сайті ФАО.

У відомстві зазначили, що вищий прогноз майже повністю ґрунтується на нещодавніх та більш позитивних оцінках врожайності в Україні та рф. Водночас у Канаді очікується падіння врожаю зернових.



У новому звіті ФАО стосовно попиту та пропозиції на зернові світове виробництво пшениці оцінюється в 785 млн тонн, виробництво фуражного зерна — в 1,51 млрд тонн (на 2,7% більше, ніж у 2022 році), а світове виробництво рису — в 523,1 млн тонн.

У вересні Індекс цін на продовольство ФАО становив у середньому 121,5 пункту, у серпні цей показник становив 121,4 пункту. Індекс відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, які торгуються на світовому ринку.

На цьому рівні індекс на 10,7% нижче свого значення річної давності й на 24,% нижче за історичний максимум, досягнутий у березні 2022 року.