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ООН після підриву росіянами Каховської ГЕС мовчить, натомість відзначає "День російської мови"

06 червня 2023, 12:17
ООН після підриву росіянами Каховської ГЕС мовчить, натомість відзначає
Фото: Укрінформ
В ООН вирішили мовчати про екологічну катастрофу, яку спричинила рф.

У вівторок, 6 червня, росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Водночас у ООН про це досі не обмовились і словом. Натомість в організації оприлюднили допис з прославлянням російської мови.

Відповідний пост з'явився на сторінці ООН у Twitter.

В організації заявили, що сьогодні відзначається "надзвичайно важливе свято" — день російської мови. Крім того, в ООН закликали підписатися на російськомовну сторінку ООН в Twitter.

Водночас про терористичний акт рф, скоєний на Каховській ГЕС 6 червня, у ООН досі мовчать. Такі дії країни-аресорки порушують всі міжнародні правові норми, зокрема Женевську конвенцію. Однак в Організації Об'єднаних Націй вирішили знову ігнорувати такі дії росії.

Слід зазначити, що сам генсек ООН Антоніу Гутерріш також поки мовчить про екологічну катастрофу, яку спричинила рф.

ООНГЕСвійна в Україніросія окупанти

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