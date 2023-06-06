ООН після підриву росіянами Каховської ГЕС мовчить, натомість відзначає "День російської мови"

В ООН вирішили мовчати про екологічну катастрофу, яку спричинила рф.

У вівторок, 6 червня, росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Водночас у ООН про це досі не обмовились і словом. Натомість в організації оприлюднили допис з прославлянням російської мови.

Відповідний пост з'явився на сторінці ООН у Twitter.

В організації заявили, що сьогодні відзначається "надзвичайно важливе свято" — день російської мови. Крім того, в ООН закликали підписатися на російськомовну сторінку ООН в Twitter.

Водночас про терористичний акт рф, скоєний на Каховській ГЕС 6 червня, у ООН досі мовчать. Такі дії країни-аресорки порушують всі міжнародні правові норми, зокрема Женевську конвенцію. Однак в Організації Об'єднаних Націй вирішили знову ігнорувати такі дії росії.

Слід зазначити, що сам генсек ООН Антоніу Гутерріш також поки мовчить про екологічну катастрофу, яку спричинила рф.