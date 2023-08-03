ООН планує реалізувати в Одесі енергетичний проєкт на $50 млн

Проєкт для забезпечення міста електроенергією.

Програма розвитку ООН планує до зими реалізувати в Одесі проєкт для посилення потужності енергетичної інфраструктури міста. Його вартість складе близько 50 мільйонів доларів.

Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ.

За інформацією відомства, в Одесі працюють офіси шістьох агенцій ООН, які підтримують український Уряд і місцеву владу в подоланні гуманітарних наслідків обстрілів росією міста та портів регіону.

Проєкт ООН має на меті забезпечити енергопостачанням комунальні підприємства та критичну інфраструктуру Одеси.

"Розроблений проєкт включатиме встановлення газової турбіни, трансформатору потужністю 80 МВт, компресорів, дев’яти газогенераторів і станцій управління", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, до Одеси у суботу, 29 липня, прибула місія Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) для оцінки шкоди завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами російських окупаційних військ впродовж 19-23 липня.