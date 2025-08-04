ООН планує звільнити тисячі співробітників через рішення Трампа – Bloomberg

Антоніу Гутерріш уже зіткнувся з критикою через масштабну реформу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скорочує витрати більш ніж на 700 мільйонів доларів і готує масштабну реформу організації на тлі скорочення підтримки з боку її найбільшого спонсора – США.

План Гутерріша передбачає скорочення витрат і персоналу на 20%, що знизить бюджет ООН з поточних 3,7 мільярда доларів до найнижчого рівня з 2018 року. Близько 3 000 робочих місць буде ліквідовано.

Офіційно програма реформ приурочена до 80-річчя ООН, а не до зміни адміністрації в США. Однак масштаб скорочень відображає загрозу подальшого зниження фінансування з боку Сполучених Штатів, які традиційно забезпечують близько 22% бюджету організації, заявляють журналісти.

Президент США Дональд Трамп уже призупинив це фінансування і вивів країну з кількох структур ООН. "Ми не збираємося брати участь в організаціях, чия політика заважає інтересам США", – заявив заступник представника Держдепартаменту Томмі Пайготт. Скорочення відбуваються на тлі того, що адміністрація Трампа вже ліквідувала десятки мільярдів доларів зовнішньої допомоги, зосереджуючись на пріоритетах США. Конфлікти на Близькому Сході, в Україні та Африці лише посилили потребу в глобальній підтримці. Після багатьох років фінансових труднощів керівництво ООН уже планувало масштабні структурні перетворення, йдеться в матеріалі. Ще в січні Гутерріш попереджав, що організація стикається з "повноцінною кризою ліквідності". Загалом витрати за системою ООН можуть знизитися до найнижчого рівня за десятиліття – аж на 20 мільярдів доларів порівняно з піком у 2023 році.

"Програма UN 80 багато в чому є відповіддю генерального секретаря на виклики, які створює друге правління Трампа", - вважає старший науковий співробітник Центру міжнародного співробітництва Нью-Йоркського університету Юджин Чен.

Очікується, що Гутерріш представить подробиці реформ у вересневому бюджеті. План передбачає реструктуризацію багатьох програм організації. Гутерріш контролює регулярний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат усієї системи.

Через власний дефіцит фінансування такі агентства, як ЮНІСЕФ і ЮНЕСКО, також готують значні скорочення.

"Є напрямки роботи ООН, фінансування яких, можливо, варто було б збільшити. А є й такі, які ООН не повинна скорочувати – їх взагалі потрібно скасувати", – зазначив старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Бретт Шафер.