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ООН почала переговори з росією щодо "зернової угоди" – Reuters

13 березня 2023, 15:10
ООН почала переговори з росією щодо
Фото: з вільного доступу
Чорноморська зернова ініціатива почала дію у липні 2022 року. Її продовжили на 120 днів у листопаді. Термін дії спливає 18 березня.

ООН почала переговори із російською федерацією щодо продовження дії "зернової угоди" у Женеві.

Про це повідомляє Reuters.

Розпочалися переговори між офіційними особами ООН та заступником міністра закордонних справ росії сергієм вершиніним щодо можливого продовження угоди про безпечний експорт зерна з чорноморських портів України.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Києві 8 березня закликав продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи. Так стане можливим продовження експорту збіжжя через українські порти в умовах війни.

Натомість, москва заявила, що вона згодна продовжити дію "зернової угоди" тільки якщо будуть скасовані обмеження, які перешкоджають її власному експорту.

РосіяООНзернова угодапереговори з рф

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