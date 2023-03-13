ООН почала переговори з росією щодо "зернової угоди" – Reuters

Чорноморська зернова ініціатива почала дію у липні 2022 року. Її продовжили на 120 днів у листопаді. Термін дії спливає 18 березня.

ООН почала переговори із російською федерацією щодо продовження дії "зернової угоди" у Женеві.



Про це повідомляє Reuters.

Розпочалися переговори між офіційними особами ООН та заступником міністра закордонних справ росії сергієм вершиніним щодо можливого продовження угоди про безпечний експорт зерна з чорноморських портів України.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Києві 8 березня закликав продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи. Так стане можливим продовження експорту збіжжя через українські порти в умовах війни.

Натомість, москва заявила, що вона згодна продовжити дію "зернової угоди" тільки якщо будуть скасовані обмеження, які перешкоджають її власному експорту.