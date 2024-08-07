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ПОЛІТИКА

ООН: Понад 95% українських військових у російському полоні зазнали тортур

07 серпня 2024, 18:40
ООН: Понад 95% українських військових у російському полоні зазнали тортур
Фото зі сторінки Станіслава Паплінського
Керівниця місії ООН стверджувала, що представники ООН мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними.

Понад 95% українських військових, які опинилися в російському полоні, зазнавали тортур. 

Про це повідомила керівниця Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл в етері нідерландського телеканалу Nederlandse Omroep Stichting.

"Це найгірше, що я бачила за свою двадцятилітню кар'єру. Тортури є регулярними та поширеними, їх зазнали понад 95 процентів полонених. Це, без жодного сумніву, воєнні злочини", — повідомила Белл.

Керівниця місії ООН стверджувала, що представники ООН мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними. Втім вони позбавлені можливості спілкуватися з українськими полоненими у росії.

"Поводження з полоненими в Україні та росії цілковито відмінне. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", — наголосила вона.

війнаООНполоненівійськові

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