ООН: Понад 95% українських військових у російському полоні зазнали тортур

Керівниця місії ООН стверджувала, що представники ООН мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними.

Понад 95% українських військових, які опинилися в російському полоні, зазнавали тортур.

Про це повідомила керівниця Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл в етері нідерландського телеканалу Nederlandse Omroep Stichting.

"Це найгірше, що я бачила за свою двадцятилітню кар'єру. Тортури є регулярними та поширеними, їх зазнали понад 95 процентів полонених. Це, без жодного сумніву, воєнні злочини", — повідомила Белл.

Керівниця місії ООН стверджувала, що представники ООН мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними. Втім вони позбавлені можливості спілкуватися з українськими полоненими у росії.

"Поводження з полоненими в Україні та росії цілковито відмінне. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", — наголосила вона.