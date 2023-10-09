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ПОЛІТИКА

ООН попереджає про безпрецедентну кількість біженців – Reuters

09 жовтня 2023, 18:59
ООН попереджає про безпрецедентну кількість біженців – Reuters
Мексиканські біженці
Кількість біженців збільшується на тлі того, як західні країни роблять жорсткішою свою міграційну політику.

Агентство ООН у справах біженців зіткнулося з одним із найскладніших моментів у своїй більш ніж 70-річній історії, оскільки рекордна кількість переміщень збігається з нестачею фінансування та "недалекоглядною" увагою до прикордонного контролю, заявив у понеділок глава агентства.

Про це повідомляє Reuters.

Конфлікти від України до Судану призвели до переміщення близько 110 мільйонів людей по всьому світу, і це в той час, коли багато урядів, включно з  такими колись гостинними, як Німеччина, зазнають тиску, який вимагає посилення заходів щодо прохачів притулку в міру посилення позицій ультраправих.

Деякі країни, такі як Словаччина, посилили прикордонний контроль, а президент США Джо Байден планує додати секції до прикордонної стіни, щоб запобігти нелегальному перетину кордону мігрантами, продовжуючи політику колишнього президента Дональда Трампа.

У своєму зверненні до керівного органу агентства, відомого як УВКБ ООН, верховний комісар Філіппо Гранді закликав країни дотримуватися прав тих, хто рятується від конфліктів або переслідувань, гарантованих Конвенцією про біженців 1951 року.

"Прошу вас зосередитися хоча б на тих сферах, за якими ми можемо домовитися, і особливо на тому, що люди, змушені залишити свої будинки через конфлікти або переслідування, мають права як люди, як біженці та переміщені особи", – сказав він на щорічному засіданні Виконавчого комітету, до складу якого входять представники 108 країн-членів.

війнаООНбіженці

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