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ПОЛІТИКА

ООН попереджає про зрив гуманітарних програм в Україні

26 липня 2025, 10:28
ООН попереджає про зрив гуманітарних програм в Україні
Фото: Укрінформ
Лише 34 відсотки потреб покрито.

Незважаючи на погіршення ситуації на фронті та різке зростання гуманітарних потреб в Україні, міжнародне фінансування гуманітарних програм залишається на вкрай низькому рівні, лише 34% від необхідного обсягу.

Про це заявила заступниця Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, передає "Укрінформ".

Мсуя повідомила, що з часу останнього обговорення в Радбезі ООН 20 червня ситуація на місцях суттєво погіршилась. Зокрема, у першій половині 2025 року кількість постраждалих серед мирного населення зросла майже на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

За офіційною інформацією, нині близько 13 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги, однак через нестачу фінансування ООН спромоглася надати підтримку лише 3,6 мільйонам осіб з початку року.

Особливу увагу посадовиця звернула на відсутність повноцінного доступу до тимчасово окупованих росією територій, де гуманітарна ситуація залишається критичною.

ООН і партнери вже активізували підготовку до зимового періоду 2025–2026 років. Зимова програма передбачає допомогу 1,7 мільйонам українців, які проживають у складних умовах. Однак зі 2,6 мільярда доларів, передбачених на гуманітарні потреби на поточний рік, наразі зібрано лише третину – 34%.

"Без термінового фінансового вливання навіть найбільш пріоритетні гуманітарні ініціативи ризикують бути згорнутими. Українці не можуть бути заручниками байдужості чи втоми міжнародних донорів", – підкреслила Мсуя та закликала країни-члени ООН до негайних дій.

ООНгуманітарна допомогавійна в Україні

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