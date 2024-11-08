ООН потрапила у новий скандал з росією. Цього разу через Крим
08 листопада 2024, 17:35
У заяві зазначається, що Україна наполягала на визначенні чіткого механізму реєстрації учасників WUF12, однак ООН-Хабітат допустив до участі злочинців
На 12 сесію Всесвітнього форуму міст (WUF12) допустили представників окупаційної адміністрації росії в Криму. Захід проходить за підтримки Програми ООН з населених пунктів.
Про це ідеться у заяві МЗС України.
У закордонному відомстві висловили протест та заявили, що це є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, 68/262 "Територіальна цілісність України":
"росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку - Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин".
У заяві зазначається, що Україна наполягала на визначенні чіткого механізму реєстрації учасників WUF12, однак ООН-Хабітат допустив до участі злочинців. МЗС закликає генсека ООН та керівництво програми відреагувати, а також переглянути право людей, які допустили російських представників, працювати в органах цієї системи.