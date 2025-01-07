ООН повідомляє про рекордне число страт в Ірані у 2024 році

Для порівняння, у 2023 році Іран стратив 853 людини.

Кількість страчених в Ірані минулого року зросла до 901 людини, включаючи 31 жінку, деякі з яких були засуджені за вбивство своїх чоловіків після того, як вони зазнали насильства або були примушені до шлюбу, повідомило сьогодні Управління ООН з прав людини.

Більшість страт були за злочини, пов'язані з наркотиками, але серед жертв також були політичні дисиденти й люди, пов'язані з масовими протестами у 2022 році через смерть під вартою в поліції 22-річної жінки.

Про це йдеться в заяві ООН.

Щонайменше 31 жінка була страчена у 2024 році, повідомила журналістам на прес-брифінгу в Женеві речниця Управління ООН з прав людини Ліз Тросселл, що, за її словами, є найвищим показником за останні щонайменше 15 років.

"Глибоке занепокоєння викликає те, що ми знову бачимо збільшення кількості людей, засуджених до смертної кари в Ірані з року в рік. Ірану давно пора зупинити цю постійно зростаючу хвилю страт", — заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.