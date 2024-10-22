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ООН повідомила, на скільки скоротилося населення України через війну

22 жовтня 2024, 17:36
ООН повідомила, на скільки скоротилося населення України через війну
Фото: noi.md
Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном
Населення України скоротилося на 10 млн осіб (приблизно на чверть) з початку повномасштабного вторгнення росії через низку причин. Йдеться про відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.
 
Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер, повідомляє Reuters.
 
Бауер сказала, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось серйозніше.
 
"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", – сказала вона. Для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.
 
Посадовиця заявила, що точний облік впливу війни на населення України доведеться відкласти до закінчення російської агресії, коли нарешті можна буде провести повний перепис. За її словами, безпосередній вплив відчули регіони, які практично знелюдніли, села, де залишилися лише люди похилого віку, та пари, не здатні створити сім'ї.
 
Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Військові смерті також були чинником.
 
"Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", – сказала вона.

 

ООНнаселеннявійна в Україніросія окупанти

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