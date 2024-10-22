ООН повідомила, на скільки скоротилося населення України через війну

Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном

Населення України скоротилося на 10 млн осіб (приблизно на чверть) з початку повномасштабного вторгнення росії через низку причин. Йдеться про відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.

Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер, повідомляє Reuters.

Бауер сказала, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось серйозніше.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", – сказала вона. Для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.