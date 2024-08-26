ООН про російську атаку по Україні: навіть на війні існують правила

Один із співробітників Організації знаходився в київському укритті.

Координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив сьогоднішню масовану атаку росії по Україні.

Про це йдеться у його заяві.

Координатор розказав, що сьогодні вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю атак по Україні з боку російських збройних сил, в результаті яких загинули і отримали поранення цивільні особи і було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі.

"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриття. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - додав Шмале.

Сьогодні, 26 серпня, росія випустила по Україні більш як сотню ракет та близько 100 безпілотників.