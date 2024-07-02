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ООН просить росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем

02 липня 2024, 09:31
ООН просить росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем
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рф відкидає звинувачення і скаржиться на ймовірне втручання супутників з боку країн НАТО.

Міжнародний союз електрозв'язку ООН (МСЕ) попросив росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, адже це ставить під загрозу управління повітряним рухом.

Про це пише Sky News.

Зазначається, що Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) розглянув серію скарг від України та чотирьох країн Європейського Союзу – Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу.
 
Вони стверджували, що сигнали GPS були заглушені, управління повітряним рухом порушений, а дитячі телеканали були перервані, щоб показати насильницькі кадри війни в Україні.
МСЕ "висловив серйозну стурбованість щодо використання сигналів для створення навмисних шкідливих перешкод".
 
Також представники союзу додали, що збої в роботі французьких і шведських супутникових мереж, ймовірно, виникли через земні станції, розташовані в районах москви, Калінінграда та Павлівки.
 
Міжнародний союз електрозв'язку описав інциденти як "надзвичайно тривожні та неприйнятні" та попросив росію негайно припинити їх і провести розслідування.
 
Також МСЕ запропонував провести зустріч між росією та постраждалими країнами. Водночас москва заперечує порушення правил. Крім того, кремль також поскаржився на ймовірне втручання супутників з боку країн НАТО.

 

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