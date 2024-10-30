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ПОЛІТИКА

ООН проведе засідання через залучення північнокорейських військових до війни в Україні

30 жовтня 2024, 17:56
ООН проведе засідання через залучення північнокорейських військових до війни в Україні
Фото: ukrinform.ua
Засідання розпочнеться після 22:15 за Києвом.

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй з приводу розгортання північнокорейських військових для участі у війні росії проти України.

Як повідомив у соцмережі X постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, зустріч розпочнеться орієнтовно після 22:15 за київським часом.

"Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових — початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом", — повідомив дипломат.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що північнокорейських солдатів уже перекинули у Курську область. За його словами, такий крок означає "ескалацію триваючої участі КНДР у незаконній війні росії". 

Також CNN з посиланням на західних розвідників повідомляв, що невелика кількість північнокорейських військових вже перебувають в Україні. Чисельність цих сил може зрости після завершення їхньої підготовки на сході росії та подальшої передислокації на фронт.

ООНКНДРвійна в Україні

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