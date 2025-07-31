ООН припиняє Продовольчу програму в Україні з серпня

Програма підтримки діяла упродовж двох років.

Із серпня в Україні припиняється дія Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка діяла з 2023 року. За цією програмою 390 тисяч осіб щомісячно отримували фінансову підтримку на суму понад 219 мільйонів гривень. За час дії програми було виплачено понад 5 мільярдів гривень.

Про це інформує Мінсоцполітики.

Зокрема, допомогу отримували мешканці 9 регіонів: Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей.

Допомогу призначали пенсіонерам, людям з інвалідністю (у тому числі дітям), а також тим, хто не має права на пенсію, якщо їхні державні виплати не перевищували 3250 гривень.

У липні 2025 року, через обмежене фінансування, ініціативу було завершено. Це були останні виплати в межах проєкту. У разі появи нових джерел фінансування програму можуть відновити або трансформувати у новий формат допомоги.