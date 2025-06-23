ООН розглядає резолюцію щодо ударів по іранській ядерній інфраструктурі

росія, Китай і Пакистан вимагають негайного припинення вогню.

У неділю члени Ради Безпеки ООН провели екстрене засідання, присвячене останнім військовим діям США проти іранських ядерних об’єктів. Ініціаторами обговорення виступили росія, Китай та Пакистан, які запропонували резолюцію із закликом до негайного і беззастережного припинення бойових дій на Близькому Сході.

Наразі дата голосування по резолюції не визначена. За даними дипломатів, проєкт документа вже направлений державам-членам для надання коментарів до понеділка вечора.

За інформацією правозахисної організації Human Rights Activists, яка базується у Вашингтоні, внаслідок ізраїльсько-американських атак загинуло щонайменше 865 осіб, ще близько 3400 отримали поранення.

У проєкті резолюції, текст якого бачили журналісти Reuters, засуджуються удари по ядерній інфраструктурі Ірану, однак прямо не згадуються ні США, ні Ізраїль. Для ухвалення документа необхідна підтримка щонайменше дев’яти членів Ради та відсутність вето з боку п’яти постійних країн.

Про це повідомляє France24.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своїй заяві назвав обстріли ядерних об’єктів «тривожним кроком», який може ще більше розпалити конфлікт у регіоні. Він наголосив, що міжнародне співтовариство має «негайно й рішуче» зупинити ескалацію та повернутися до переговорів з іранської ядерної проблематики.

Після заяви екс-президента США Дональда Трампа про те, що Америка спільно з Ізраїлем «нейтралізувала» ключові ядерні центри Ірану, світ уважно стежить за відповіддю Тегерана. Це одна з наймасштабніших західних операцій проти Ірану з 1979 року.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив Раді Безпеки, що в об’єкті в Фордо, побудованому в гірській місцевості, видно наслідки вибухів, однак точну оцінку пошкоджень під землею наразі надати неможливо.

У додатковому звіті він зазначив, що об’єкти в Ісфахані та Натанзі також зазнали атак – зокрема постраждали тунелі для зберігання збагаченого урану. При цьому рівень радіації за межами об’єктів, за словами Ірану, не змінився.

Гроссі попередив, що атаки на ядерну інфраструктуру можуть призвести до небезпечних витоків, які загрожують не лише країні, що зазнала ударів, але й регіону загалом.

Іран офіційно звернувся до Ради Безпеки з вимогою засудити дії США, назвавши їх «кричущим актом агресії».

У свою чергу представник Ізраїлю в ООН Данні Данон заявив, що замість осуду дії США та Ізраїлю заслуговують на подяку, адже сприяють зниженню глобальних загроз. Відповідаючи на питання журналістів, він підкреслив, що майбутнє Ірану мають визначати самі іранці.