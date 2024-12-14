ООН скликає засідання через масовані удари росії по Україні

росія деградувала за останні 20 років і готова безкарно вбивати і чужих, і своїх.

Рада безпеки ООН 16 грудня проведе засідання, на якому обговорить масовані обстріли цивільного населення України та об'єктів інфраструктури росією.

Про це повідомив у соцмережі Х постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Дивіться наживо 16 грудня о 22.00 год. (за київським часом) засідання Ради Безпеки ООН на тему «Підтримання миру та безпеки України», яке скликається для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України", - написав він.

Нагадаємо, 4 грудня Радбез ООН обговорював воєнні злочини проти дітей України, які вчиняє росія.

Раніше постійний представник росії в ООН Сергій Кислиця заявив, що його не дивують звірства російської окупаційної армії в Україні. Він пояснив це тим, що рф деградувала за останні 20 років, про що свідчать війни в Чеченській Республіці Ічкерія та звірства на Південному Кавказі. "Чому ми забуваємо про стертий з лиця землі з лиця землі Грозний? Чому ми забуваємо траншеї, заповнені чеченськими тілами?", — заявив український посол.