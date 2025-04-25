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ПОЛІТИКА

ООН скорочує допомогу переселенцям в Україні через брак фінансування

25 квітня 2025, 21:58
ООН скорочує допомогу переселенцям в Україні через брак фінансування
Фото: Укрінформ
Психосоціальні та житлові програми згортають.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило в п’ятницю про вимушене скорочення програм підтримки для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Причиною стало різке зменшення обсягів міжнародного фінансування, зокрема — припинення допомоги з боку Сполучених Штатів.

Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

Як зазначила Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця УВКБ ООН в Україні, під час відеобрифінгу для журналістів, організація змушена згортати низку важливих ініціатив, які раніше реалізовувалися за фінансової підтримки США. Серед згорнутих напрямів — надання психосоціальної допомоги, екстрене житлове забезпечення та фінансова підтримка для людей, які щойно були змушені залишити свої домівки.

За словами Біллінг, американське фінансування складало приблизно 40% бюджету агентства у 2023 році. Водночас, загальне скорочення внесків від інших партнерів також позначилося на можливостях УВКБ ООН — багато західних урядів нині більше інвестують у власні оборонні потреби.

У результаті зібрати вдалося лише чверть від необхідної суми — 3,32 мільярда доларів — для допомоги 8,2 мільйонам українців, які постраждали внаслідок війни.

"Через обмежене фінансування ми змушені зосереджуватися лише на найбільш вразливих категоріях переселенців", — пояснила Біллінг і закликала донорів відновити або збільшити внески.

За даними агентства, з початку року через транзитні пункти УВКБ ООН у Павлограді та Сумах пройшли близько 9 тисяч новоприбулих. Там вони отримали базову допомогу — теплий одяг, засоби гігієни, юридичні консультації, а також психологічну підтримку.

"Багато хто з них прибув майже без речей, часто в глибоко травмованому стані", — додала вона.

Також у звіті зазначено, що з серпня минулого року по березень цього року понад 200 тисяч осіб були евакуйовані або переселені з небезпечних прифронтових регіонів.

ООНдопомогапереселенцівійна

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