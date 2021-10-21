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ООН створила трастовий фонд для фінансової допомоги Афганістану

Мова йде про підтримку домогосподарств країни
Програма розвитку ООН (ПРООН) засновувала спеціальний цільовий фонд для надання фінансової допомоги населенню Афганістану
ООН створила трастовий фонд для фінансової допомоги Афганістану Фото: 112.ua

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами, адміністратора ПРООН Ахіма Штайнера, 97% домогосподарств в Афганістані ризикують опинитися за межею бідності на початку-середині 2022 року.

"Ми повинні втрутитися, ми повинні стабілізувати "народну економіку", і на додаток до порятунку життів ми також повинні виділити гроші на це прожиття", - сказав Штайнер.

Він розповів, що першим вкладником вже виступила Німеччина, яка взяла на себе зобов'язання виділити в фонд 50 млн євро.

"Сьогодні ПРООН засновує спеціальний цільовий фонд для Афганістану в традиціях партнерських цільових фондів ООН за участю багатьох донорів. Це інструмент, за допомогою якого підтримка міжнародного співтовариства може бути направлена через ООН на дуже конкретні програми за участю кількох установ", - резюмував Штайнер.

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21 10 2021 17:23
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