ООН створила трастовий фонд для фінансової допомоги Афганістану
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами, адміністратора ПРООН Ахіма Штайнера, 97% домогосподарств в Афганістані ризикують опинитися за межею бідності на початку-середині 2022 року.
"Ми повинні втрутитися, ми повинні стабілізувати "народну економіку", і на додаток до порятунку життів ми також повинні виділити гроші на це прожиття", - сказав Штайнер.
Він розповів, що першим вкладником вже виступила Німеччина, яка взяла на себе зобов'язання виділити в фонд 50 млн євро.
"Сьогодні ПРООН засновує спеціальний цільовий фонд для Афганістану в традиціях партнерських цільових фондів ООН за участю багатьох донорів. Це інструмент, за допомогою якого підтримка міжнародного співтовариства може бути направлена через ООН на дуже конкретні програми за участю кількох установ", - резюмував Штайнер.
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