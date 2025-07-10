ООН: У червні росія вбила найбільше цивільних за останні три роки

Минулого місяця армія рф здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак з баражувальними боєприпасами, ніж у червні 2024 року.

У червні в Україні зафіксували найвищу за останні три роки кількість жертв серед цивільних: загинули 232 людини, ще 1 343 постраждали.

Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) від 10 липня.

Минулого місяця армія рф здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак з баражувальними боєприпасами, ніж у червні 2024 року. Цивільні люди гинули або зазнавали поранень щонайменше в 16 регіонах і в Києві. "Майже жодна область не була в безпеці, незалежно від віддаленості від лінії фронту", — додали в ММПЛУ.

У першій половині 2025 року загальна кількість жертв і поранених цивільних становить 6 754 людини, що на 54% більше, ніж було в аналогічний період торік, коли задокументували 4 381 жертву. Загалом за останні пів року кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17%, а поранених — на 64%.

Кількість загиблих українців різко зросла здебільшого через застосування окупантами потужних ракет дальнього радіуса дії і БпЛА, їхню підвищену руйнівну силу і більшу кількість обстрілів. До фатальних наслідків у прифронтових громадах призвело ширше використання дронів ближнього радіуса дії, йдеться у звіті.