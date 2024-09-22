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ООН ухвалила революційний план реформ

22 вересня 2024, 20:33
ООН ухвалила революційний план реформ
Фото: Укрінформ
росія намагалася заблокувати документ, вимагаючи ухвалити поправку до тексту пакту.
Організація Об'єднаних Націй (ООН) у неділю, 22 вересня, ухвалила план реформ.
 
Про це повідомляє DW.
 
Зазначається, що росія намагалася заблокувати ухвалення всіма 193 державами-членами організації так званого Пакту в ім'я майбутнього, розробленого під керівництвом Німеччини.
 
Так, заступник глави МЗС рф Сергій Вершинін попросив під час Саміту майбутнього ООН у Нью-Йорку в присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца внести додаткову поправку в текст цього плану.
 
"Якщо наша поправка не буде включена в текст пакту, ми також дистанціюємося від консенсусу щодо цього документа", - заявив Вершинін.
 
За даними видання, російський посадовець нарікав на те, що країнам, які невдоволені угодою, не надали можливості для подальших перемовин.
 
"У своїй поправці рф наголошувала на "принципі невтручання у внутрішні справи держав" і закликала ООН уникати дублювання зусиль. Заперечення Росії підтримали її традиційні союзники - Білорусь, Північна Корея, Іран, Нікарагуа та Сирія", - йдеться у статті.
 
Згідно з повідомленням, в ООН не стали піддавитися тиску з боку рф. Раніше в ООН багато країн не виключали демаршу з боку рф щодо цього плану. Так, практично одразу після заяви Вершиніна представник Конго запропонував відхилити пропозицію рф. Тож її було відхилено більшістю в 143 голоси членів Генеральної Асамблеї ООН.

 

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