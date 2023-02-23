ООН ухвалила різку резолюцію щодо України – у москві її назвали "антиросійською"

Резолюція містить вимогу до російської федерації "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів"

Генеральна Асамблея ООН на надзвичайній сесії переважною більшістю голосів схвалила проект резолюції, який включає положення запропонованої Україною "формули миру".

Про це свідчать результати голосування, оприлюднені на сайті організації у четвер, 23 лютого.

Документ підтримали представники 141 держави, 39 країн, включаючи Китай та Індію, утрималися під час голосування, а сім країн виступили проти: росія, білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.

Резолюція містить вимогу до російської федерації "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Країни, що підтримали документ, закликали до належного поводження з військовополоненими, повного дотримання міжнародного гуманітарного права та негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру.

Окремо згадано необхідність "забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини з міжнародного права, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих та незалежних розслідувань та судового переслідування на національному чи міжнародному рівні".

У російських ЗМІ та Telegram-каналах вже назвали резолюцію "антиросійською". москва обурена тим, що Генасамблея відхилила поправки білорусі до проекту резолюції, у тому числі щодо заборони постачання зброї, а також не погодилася засудити нещодавні заяви західних лідерів щодо Мінських угод.