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ООН урізає гуманітарні місії через рішення Трампа

29 січня 2025, 15:07
ООН урізає гуманітарні місії через рішення Трампа
Фото: Укрінформ
США є найбільшим спонсором ООН, забезпечуючи 22% бюджету організації.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) розпочала масштабне скорочення своїх гуманітарних місій після того, як президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити всі програми закордонної допомоги на 90 днів. Це рішення ставить під загрозу долю мільйонів біженців у всьому світі.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, голова Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Філіппо Гранді розіслав усім співробітникам листа, в якому наказав обмежити витрати, відмовитися від міжнародних перевезень та заморозити нові закупівлі на найближчі 3 місяці. УВКБ ООН надає допомогу 122 млн біженців у 136 країнах світу.
 
США є найбільшим спонсором ООН, забезпечуючи 22% бюджету організації. Однак на даний момент Вашингтон заборгував ООН колосальну суму у розмірі $2,8 млрд. Припинення фінансування США може призвести до безпрецедентної гуманітарної кризи.
 
Рішення Трампа викликало хвилю обурення серед некомерційних організацій США. Декілька коаліцій НКО вже подали позов проти адміністрації президента, заявивши, що "федеральні гранти та фінансування є джерелом життєвої сили для багатьох некомерційних організацій".
 
Навіть короткочасна пауза у фінансуванні може позбавити мільйони людей життєво важливих послуг та підтримки.
 
Поки що суд призупинив дію указу Трампа до 3 лютого. Однак неясно, як розвиватиметься ситуація далі і чи зможуть США виконати свої фінансові зобов'язання перед ООН. Від цього залежить доля біженців, які відчайдушно потребують гуманітарної допомоги.

 

ООНДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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