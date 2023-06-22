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ООН внесла росію до списку ганьби за вбивство дітей в Україні

22 червня 2023, 21:19
ООН внесла росію до списку ганьби за вбивство дітей в Україні
Фото: Укрінформ
Збройні сили росії додали до глобального списку злісних порушників, які містяться в доповіді "Діти та збройний конфлікт" за вбивства і каліцтва дітей та атаки на школи і лікарні.

Про це повідомляє Reuters, із посиланням на доповідь Ради Безпеки ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш сьогодні заявив, що росія вбила 136 дітей в Україні торік.

Крім того, в ООН підтвердили, що російські збройні сили та пов'язані з ними групи покалічили 518 дітей і нанесли 480 ударів по школах і лікарнях. 

Згідно із доповіддю, окупанти також використовували 91 дитину як живий щит.

РосіяООНармія

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