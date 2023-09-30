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ООН відправляє в Нагірний Карабах гуманітарну місію вперше за 30 років

30 вересня 2023, 19:04
ООН відправляє в Нагірний Карабах гуманітарну місію вперше за 30 років
Фото: vidia.org
Азербайджан запросив місію Організації Об'єднаних Націй відвідати Нагірний Карабах найближчими днями через масовий виїзд вірменів з регіону після військового наступу.

Про це повідомляє France24.

"Місія ООН на чолі з високопоставленим представником з питань гуманітарної допомоги вирушить до Нагірного Карабаху цими вихідними – це буде перший доступ організації до регіону приблизно за 30 років" - заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він додав, що на місці ООН буде намагатись ситуацію на місці і визначити гуманітарні потреби як для тих, хто залишився, так і для людей, які виїжджають. 

"У центрі уваги будуть гуманітарні питання, а також, як частина цього, питання захисту", - додав він.

США та решта країн закликали Азербайджан допустити міжнародних спостерігачів до Карабаху через побоювання щодо можливих порушень прав людини. Вірменія звинуватила Азербайджан в етнічних чистках у Карабасі, що Баку рішуче заперечує.

"Візит ООН дозволить ознайомитися з поточною гуманітарною діяльністю, яку здійснює Азербайджан у регіоні", - йдеться в заяві МЗС Азербайджану.

Ми також писали, що Нагірний Карабах покинуло майже все вірменське населення.
ООНАзербайджанНагірний Карабах

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