ООН відзначить річницю російського вторгнення в Україну закликом до "справедливого миру"

Голосування відбудеться 24 лютого – в першу річницю повномасштабної війни, розв'язаної росією. Голосуванню передуватимуть дводенні виступи десятків держав-членів.

Наступного тижня Генеральна Асамблея ООН проголосує за проект резолюції, в якому наголошують на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні.

Про це повідомляє Reuters

У резолюції ООН вимагатиме від москви вивести свої війська і закличе до припинення бойових дій. Такий заклик лунатиме не вперше.

Україна і прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію росії, домігшись того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї підтримали резолюцію.

"Ми розраховуємо на дуже широку підтримку з боку членів. На карту поставлена не тільки доля України, а й повага незалежності, суверенітету і територіальної цілісності кожної держави", – сказав посол Європейського Союзу Улоф Скуг, який допомагав керувати розробкою резолюції Генеральної Асамблеї.

За інформацією Reuters, Україна хотіла, щоб проект резолюції Генеральної Асамблеї закріпив мирний план з 10 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Але дипломати заявили, що проект був спрощений для отримання якомога більшої підтримки.

Нагадаємо, 15 лютого ЄК офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС 10-й пакет санкцій проти росії