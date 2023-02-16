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ПОЛІТИКА

ООН відзначить річницю російського вторгнення в Україну закликом до "справедливого миру"

16 лютого 2023, 14:13
ООН відзначить річницю російського вторгнення в Україну закликом до
Фото: Укрінформ
Голосування відбудеться 24 лютого – в першу річницю повномасштабної війни, розв'язаної росією. Голосуванню передуватимуть дводенні виступи десятків держав-членів.

Наступного тижня Генеральна Асамблея ООН проголосує за проект резолюції, в якому наголошують на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні.

Про це повідомляє Reuters

У резолюції ООН вимагатиме від москви вивести свої війська і закличе до припинення бойових дій. Такий заклик лунатиме не вперше. 

Україна і прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію росії, домігшись того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї підтримали резолюцію.

"Ми розраховуємо на дуже широку підтримку з боку членів. На карту поставлена не тільки доля України, а й повага незалежності, суверенітету і територіальної цілісності кожної держави", – сказав посол Європейського Союзу Улоф Скуг, який допомагав керувати розробкою резолюції Генеральної Асамблеї.

За інформацією Reuters, Україна хотіла, щоб проект резолюції Генеральної Асамблеї закріпив мирний план з 10 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Але дипломати заявили, що проект був спрощений для отримання якомога більшої підтримки.

Нагадаємо, 15 лютого ЄК офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС 10-й пакет санкцій проти росії

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