ООН візьме участь у Саміті миру

Організація Об’єднаних Націй візьме участь у Саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.

Про це сьогодні заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, передає Укрінформ.

В Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна.

Участь в заході підтвердили 106 країн.

Наразі невідомо хто саме з представників організації поїде на захід.

Гак сказав, що ООН назве свого предстаника ближче до дати проведення Саміту миру.

"Ми братимемо участь у Саміті. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", - додав заступник речника генсека.

Глобальний Саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть представники більш як сотні держав з усіх континентів.