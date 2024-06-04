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ООН візьме участь у Саміті миру

04 червня 2024, 10:06
ООН візьме участь у Саміті миру
Фото: Укрінформ
Організація Об’єднаних Націй візьме участь у Саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.

Про це сьогодні заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, передає Укрінформ.

В Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна.

Участь в заході підтвердили 106 країн.

Наразі невідомо хто саме з представників організації поїде на захід. 

Гак сказав, що ООН назве свого предстаника ближче до дати проведення Саміту миру.

"Ми братимемо участь у Саміті. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", - додав заступник речника генсека.

Глобальний Саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть представники більш як сотні держав з усіх континентів.

 
ООНсаміт миру

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