ООН візьме участь у Саміті миру
Про це сьогодні заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, передає Укрінформ.
В Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна.
Участь в заході підтвердили 106 країн.
Наразі невідомо хто саме з представників організації поїде на захід.
Гак сказав, що ООН назве свого предстаника ближче до дати проведення Саміту миру.
"Ми братимемо участь у Саміті. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", - додав заступник речника генсека.
Глобальний Саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть представники більш як сотні держав з усіх континентів.