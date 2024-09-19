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ПОЛІТИКА

ООН вимагає від Ізраїлю залишити палестинські території: Генасамблея схвалила резолюцію

19 вересня 2024, 08:20
ООН вимагає від Ізраїлю залишити палестинські території: Генасамблея схвалила резолюцію
Фото: reuters.com
Це має бути зроблено протягом наступних 12 місяців.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) схвалила резолюцію із вимогою до Ізраїлю вийти з підконтрольній країні палестинської території. Це має бути зроблено протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті (X) ООН.

У публікації Організації вказується, що резолюція "вимагає від Ізраїлю негайно припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території протягом наступних 12 місяців".

Відповідну резолюцію підтримали 124 держави-члени. Між тим проти виступили 14 країн, серед яких, зокрема, Ізраїль та США. А 43 держави утрималися на голосуванні (серед них - Україна).

"Голосування відбулося в середині 10-ї екстреної спеціальної сесії, на якій розглядалися дії Ізраїлю в окупованому Східному Єрусалимі та на решті окупованої палестинської території", - йдеться в заяві на сайті ООН.

На ухваленні відповідної резолюції відреагував представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн, який засудив рішення Генасамблеї ООН.

У своєму Twitter (X) речник МЗС Ізраїлю 18 вересня написав, що "політичний театр" під назвою Генеральна Асамблея ухвалила "спотворене рішення, відірване від реальності, заохочуючи тероризм і шкодячи шансам на мир".

"Рішення асамблеї дає поштовх і зміцнює терористичну організацію Хамас і терористичну державу Іран, яка стоїть за нею. Рішення свідчить про те, що тероризм окупається, і дає міжнародні рішення. Рішення лише заохочує небажання Хамас щодо угоди щодо звільнення викрадених і припинення вогню та усуває можливість такої угоди", - йдеться в публікації ізраїльського чиновника.

Він додав, що Ізраїль "відкидає спотворене та непов'язане рішення Генеральної Асамблеї та дякує важливим країнам, які не приєдналися до параду дурості, який відбувся сьогодні в Нью-Йорку".

Генасамблея ООНІзраїльПалестина

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