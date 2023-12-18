ООН вимагає від росії показати Навального

Адвокати не можуть зв'язатися із Навальним уже 13 днів.

В ООН запросили у рф інформацію про місцеперебування опозиціонера Олексія Навального, який майже два тижні тому зник із колонії, де відбував покарання.



Про це йдеться у відповіді, яку Комітет з прав людини ООН надіслав Фонду боротьби з корупцією Навального. Комітет запросив у рф дані про стан здоров'я та місцезнаходження Олексія Навального, а також закликав терміново допустити до нього адвокатів.

Лист був надісланий російській владі сьогодні, 18 грудня. При цьому відповідь на нього потрібно дати не пізніше 18 червня, випливає із документа.



Адвокати не можуть зв'язатися із Навальним уже 13 днів. Сьогодні його знову не показали по відеозв'язку з колонії для участі в засіданнях судів, які проти нього тривають.

Раніше повідомлялося, що проти російського опозиційного політика Олексія Навального, який знаходиться у в’язниці, порушили нову справу про тероризм.