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ПОЛІТИКА

ООН визнала атаки дронами рф на Херсонщині злочином проти людяності

28 травня 2025, 19:49
ООН визнала атаки дронами рф на Херсонщині злочином проти людяності
Фото: Укрінформ
З липня 2024 року російські окупанти регулярно атакували цивільних на території понад 100 кілометрів уздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування щодо України визнала атаки армії рф дронами по цивільному населенню в Херсонській області злочинами проти людяності у вигляді вбивств.

Про це йдеться в опублікованій 28 травня спеціальній доповіді комісії.

"Обставини атак, відео та конкретні погрозливі повідомлення свідчать про те, що російські збройні сили та ті, хто їх підтримує, вчиняли акти та погрози насильства з першочерговою метою поширення терору серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного гуманітарного права", — йдеться в документі.

Згідно з доповіддю, з липня 2024 року російські окупанти регулярно атакували цивільних на території понад 100 кілометрів уздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.

За офіційними даними, внаслідок обстрілу безпілотниками Херсона та ще 16 населених пунктів загинуло майже 150 мирних жителів, сотні — дістали поранення. Атаки дронів були широкомасштабними, систематичними та частиною скоординованої державної політики, наголосили у комісії.

"Неодноразові атаки дронів, розповсюдження відеозаписів, а також численні онлайн-дописи, що прямо закликають населення виїхати, свідчать про скоординовану державну політику з боку російської влади, спрямовану на насильницьке виселення цивільного населення з Херсонщини. Тому комісія приходить до висновку, що російські збройні сили могли вчинити злочин проти людяності у вигляді насильницького переміщення населення", — також зазначили фахівці.

Як ідеться в доповіді, медичні автомобілі, які мають особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом, також ставали мішенню російських дронів — через це деякі потерпілі не отримували допомоги та помирали.

Зокрема, у листопаді 2024 року в селі Станіслав дрон вразив 44-річного чоловіка, який їхав дорогою на мопеді. Під час надання йому допомоги безпілотник окупантів скинув ще два вибухові пристрої на машину швидкої допомоги, йдеться в доповіді.

"Масштаб та інтенсивність атак дронів на цивільних осіб та об'єкти, а також руйнування будинків і базової інфраструктури, удари по всіх видах транспорту, включно з екстреними й рятувальними службами, зробили постраждалі райони непридатними для життя та не залишили багатьом жителям іншого вибору, окрім як тікати", — підсумували в комісії.

У МЗС України підтримали оприлюднення спеціальної доповіді та підкреслили, що це перший міжнародний документ такого типу, який окремо фокусується на систематичних ударах дронів рф по цивільних особах у Херсонській області. 

Крім того, в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що терор Росії проти мешканців Херсона, який триває з часу деокупації міста Силами оборони, є «ганебною тактикою», якій має бути покладено край. 

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора, щоб змусити її припинити злочини проти цивільного населення. Наголошуємо на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності, зокрема в рамках Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України", — підсумували в МЗС.

війнаООНдрониатакаросія окупанти

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