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ПОЛІТИКА

ООН зафіксувала понад 12 тисяч загиблих цивільних в Україні від початку війни

21 грудня 2024, 13:47
ООН зафіксувала понад 12 тисяч загиблих цивільних в Україні від початку війни
У період із 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами загинули 341 мирний житель, а 1803 особи зазнали поранень

Від початку повномасштабної війни, яку розв'язала росія проти України, ООН зафіксувала загибель понад 12,3 тисячі загиблих серед цивільного населення. Крім того, ще понад 27,8 тисячі поранених.

Про це заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, повідомляє "Укрінформ".

"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", - заявила вона на засіданні Радбезу.

Також Накаміцу наголосила, що причиною смерті близько 42% цивільних людей в Україні впродовж листопада - це саме наслідок застосування росіянами зброї далекої дії. І такий показник суттєво більший, ніж за попередні місяці.

Ба більше, заступниця генерального секретаря навела цьогорічну статистику, оприлюднену Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні. Згідно з цими даними, у період із 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами загинули 341 мирний житель, а 1803 особи зазнали поранень. Це у три та шість разів перевищує відповідні показники минулого року.

Нагадаємо, 17 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях України. Документ різко засуджує злочини россії проти України, зокрема, незаконне утримання під страждань цивільних осіб України, застосування тортур, а також дискримінацію жителів територій, які захопили росіяни.

Крім того, в резолюції вперше сказано, що агресія російських військ є "загарбницькою війною росії проти України".

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