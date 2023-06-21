ООН закликає продовжити зернову угоду, яку блокує рф

Про це повідомляє Укрінформ.

Заступник речника Генсека Фархан Гак заявив, що ці чинники призвели до гальмування руху суден через українські морські порти та падіння поставок продовольства на світові ринки.

"Експорт продовольства через морський гуманітарний коридор значно скоротився з пікових 4,2 млн тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн у травні, що є найнижчим показником від початку реалізації ініціативи", – сказав Гак.

Генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та наполегливо просить їх докласти всіх зусиль, аби забезпечити продовження цієї життєво важливої угоди, термін дії якої минає 17 липня, додав Фархан Гак.

Заступник речника Генсека ООН нагадав, що, крім зернової угоди, між ролсією і ООН було укладено так званий "Меморандум про взаєморозуміння щодо російського експорту продовольства і добрив", виконання якого вимагає Москва, щоб пом’якшити результати дії західних санкцій.

росія погрожує вийти із зернової угоди, якщо їй не вдасться відновити прокачку аміаку трубопроводом "Тольятті – Одеса" і частково зняти обмеження на власний експорт.