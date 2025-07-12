ООН закликає Україну терміново готуватися до зими на тлі зруйнованої енергосистеми

Агентство ООН у справах біженців в Україні працює з урядом України над планом "реагування на зиму".

Україні слід терміново готуватися до холодів, зокрема на прифронтових територіях, де енергосистеми пошкоджені обстрілами і де досі знаходиться багато людей, які не бажають їхати далеко від своїх домівок.

Про це сказала представниця Агентства Організації об'єднаних націй у справах біженців в Україні Кароліна Ліндгольм Біллінг в інтерв'ю Associated Press

Вона зазначила, що Агентство ООН у справах біженців спільно з урядом вже розробляє "план реагування на зиму", який передбачає грошову допомогу вразливим сім’ям для придбання дров, вугілля та брикетів.

"Більшість українців, змушених тікати з прифронтових регіонів, намагаються залишитися в країні. Саме тому важливо не лише підтримувати евакуйованих, а й допомагати з відновленням зруйнованої інфраструктури, щоб люди мали змогу залишатися на батьківщині", - пояснила Ліндгольм Біллінг.

"Ми знаємо, що зима додає ще один рівень ризику. Підтримка енергосистем і домогосподарств - критично важлива", - наголосила вона.

Під час Конференції з відновлення України 10 липня в Римі програма розвитку ООН (ПРООН) та уряд Норвегії оголосили масштабну ініціативу на суму 200 мільйонів доларів, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань унаслідок війни.

Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію відповідно до національних пріоритетів.