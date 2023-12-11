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CУСПІЛЬСТВО

ООН закликає виділити $46 млрд на гуманітарні потреби у 2024 році

11 грудня 2023, 09:07
ООН закликає виділити $46 млрд на гуманітарні потреби у 2024 році
Фото: Укрінформ
Гуманітарна система зіткнулася з фінансовою кризою, оскільки минулого року ООН отримала трохи більше третини з $57 мільярдів, необхідних для надання допомоги.

Організація Обʼєднаних Націй розраховує отримати $46 мільярдів на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз, зокрема у війні в Ізраїлі та в Україні.

Про це пише Reuters.

Управління ООН з координації гуманітарних питань зазначає, що майже 300 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги наступного року через збройні конфлікти, кліматичні зміни й економічні фактори.

"Я думаю, що Близький Схід в цілому, Газа і Західний берег, ймовірно, будуть зоною найбільшої потреби. Але Україна переживає відчайдушні часи та війну, яка відновиться повним розпалом наступного року. Цьому буде потрібно багато уваги", — додав голова Управління Мартін Гріффітс.

Гуманітарна система зіткнулася з фінансовою кризою, оскільки минулого року ООН отримала трохи більше третини з $57 мільярдів, необхідних для надання допомоги. В організації описали це як "найгіршу нестачу фінансування за останні роки".

ООН фінансується за рахунок добровільних внесків, в основному від урядів держав-членів, а також від міждержавних організацій, корпорацій та приватних осіб.

ООНгуманітарні потреби

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