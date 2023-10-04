Матеріали:
Теми:

ООН закликала країни вимагати від росії доступу до всіх полонених та в'язнів

04 жовтня 2023, 13:57
ООН закликала країни вимагати від росії доступу до всіх полонених та в'язнів
Фото: Укрінформ
За словами Белль, з лютого минулого року вони зафіксували довільні затримання майже тисячі осіб на окупованих територіях України.

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні виступила із закликом до держав-членів ООН вимагати від влади рф надати доступ незалежним спостерігачам до всіх місць утримання під вартою та інтернуванню.

Про це заявила керівник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, передає "Укрінформ".

Вона зазначила у ході презентації нової доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, що Моніторингова місія ООН продовжує документувати випадки свавільних затримань, а також масштабного застосування російською окупаційною "владою" тортур цивільних та військовополонених, та жорстокого поводження з ними.

"За цей звітний період ми задокументували 43 такі випадки, але справжня кількість їх, ймовірно, вища", - заявила вона.

Белль також розповіла, що близько 90% опитаних представників Моніторингової місії ООН осіб, які були затримані на окупованих територіях, розповіли про пережиті катування та жорстоке поводження, коли утримувалися під вартою. Така сама тенденція поширюється на українських військовополонених.

"Свідчення тих, хто вижив, описують неймовірну жорстокість, включаючи жахливі розповіді про жорстокі побиття. У деяких випадках це призводило до переломів кісток, вибитих зубів", - наголосила глава Місії.

 

ООНполоненівязницявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 23:36
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Політика
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 15:55
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється