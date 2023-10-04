ООН закликала країни вимагати від росії доступу до всіх полонених та в'язнів

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні виступила із закликом до держав-членів ООН вимагати від влади рф надати доступ незалежним спостерігачам до всіх місць утримання під вартою та інтернуванню.

Про це заявила керівник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, передає "Укрінформ".

Вона зазначила у ході презентації нової доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, що Моніторингова місія ООН продовжує документувати випадки свавільних затримань, а також масштабного застосування російською окупаційною "владою" тортур цивільних та військовополонених, та жорстокого поводження з ними.

"За цей звітний період ми задокументували 43 такі випадки, але справжня кількість їх, ймовірно, вища", - заявила вона.

Белль також розповіла, що близько 90% опитаних представників Моніторингової місії ООН осіб, які були затримані на окупованих територіях, розповіли про пережиті катування та жорстоке поводження, коли утримувалися під вартою. Така сама тенденція поширюється на українських військовополонених.

"Свідчення тих, хто вижив, описують неймовірну жорстокість, включаючи жахливі розповіді про жорстокі побиття. У деяких випадках це призводило до переломів кісток, вибитих зубів", - наголосила глава Місії.