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ООН збирає факти катувань цивільних і військовополонених

15 вересня 2023, 18:53
ООН збирає факти катувань цивільних і військовополонених
Фото: Укрінформ
Повний звіт за результатами візиту в Україну з детальним аналізом та рекомендаціями Едвардс оприлюднить у березні наступного року в Женеві на Раді ООН з прав людини.

Спецдоповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс розпочинає прийом свідчень про тортури у російському полоні.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що спецдоповідачка ООН з питань катувань відвідала Україну на початку вересня. Вона мала можливість особисто почути про численні катування наших захисників та цивільних.

Коордштаб закликає правозахисні та громадські організації, об’єднання членів родин захисників України та цивільних заручників повідомляти Спецдоповідачці ООН про факти тортур наших співгромадян з боку росіян. Матеріали мають бути подані на електронну пошту [email protected]”, – йдеться у повідомленні.

Якщо подання будуть відповідати зазначеним нижче вимогам, їх буде враховано у фінальному звіті. Кінцева дата подання – 31 жовтня 2023 року.

Тема повідомлення: Input for SRT’s country visit to Ukraine.

Обмеження обсягу тексту: до 2000 слів.

Формат файлу: Word, PDF.

Мови повідомлення: англійська, французька.

Інформацію можуть подавати усі зацікавлені організації, включаючи громадські, а також об’єднання членів родин захисників України та цивільних заручників, щодо питань, пов’язаних із абсолютною забороною катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження. Усі матеріали будуть розглянуті з дотриманням конфіденційності”, – повідомили у Координаційному штабі.

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