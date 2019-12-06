ООС: 12 обстрілів, без втрат

Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: в районі населеного пункту Водяне, з напрямку Азов – зі стрілецької зброї; Старогнатівка, з напрямку населеного пункту Новоласпа – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Також бойовики стріляли поблизу Авдіївки, зі сторони населеного пункту Мініральне – із ручного протитанкового гранатомету; Новотроїцьке, з напрямку Докучаєвськ – із гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази в районі населеного пункту Зайцеве, з напрямку Зайцеве - з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Під Новгородським, з напрямку Широка Балка застосовувалися 120 та 82 мм міномети, стрілецька зброя. Двічі було обстріляне Луганське, з напрямку Нижнє Лозове із гранатометів різних систем. Поблизу населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітне застосовувалися великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Новотроїцьке, з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – із гранатометів різних систем.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, що військовим до першого вересня перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС.