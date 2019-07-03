ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, без втрат
Підкреслюється, що бойовики 11 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, витративши 121 снаряд та міну, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 7 березня.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військ були обстріляні 4 рази: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Лебединське; з артилерійських систем калібру 122 мм - поблизу села Гнутове.
З артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Водяне; зі стрілецької зброї - біля села Богданівка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 5 разів обстріляли позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм - поблизу селища Новолуганське; з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Катеринівка.
Двічі, з артилерійських систем калібрів 152 та 122 мм, у подальшому - з артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Новотошківське, з мінометів калібру 120 мм - у районі села Кримське.
"Також російсько-окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм населений пункт Новолуганське. Витративши 10 снарядів, військові злочинці РФ пошкодили господарчі будівлі та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає", - наголосили у штабі.
За даними розвідки, 6 березня 2 окупантів ліквідовано та 3 поранено. Також знищено одну одиницю військової техніки бойовиків.
"Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед наших захисників немає.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
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